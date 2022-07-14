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Макаревич прокомментировал отмену концертов «Машины времени»

Музыкант Андрей Макаревич подтвердил, что концерты «Машины времени» в России отменены

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич прокомментировал отмену концертов группы в России. Об этом сообщает StarHit.

Музыкант подтвердил отмену выступления в Екатеринбурге. «Раз площадка написала, что будет отмена, значит, [концерт] будет отменен. К сожалению, в Екатеринбурге нас ждать не стоит», — заявил он.

Отмечается, что осенью у группы должны были состояться мероприятия не только в Екатеринбурге, но также в Перми, Тюмени, Челябинске, Москве, Пензе и Саратове. Все они в настоящий момент отменены.

В апреле стало известно, что 68-летний Макаревич в четвертый раз стал отцом. Сын исполнителя появился на свет 30 марта в Тель-Авиве. Мальчика назвали Эйтан. Матерью ребенка стала четвертая жена рокера Эйнат Кляйн — израильская журналистка и фотограф. Отмечается, что пара состоит в браке с декабря 2019 года.

Сейчас супруги проживают в Израиле. В интервью Ксении Собчак Макаревич признался, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, и заявил, что не собирается объяснять свою эмиграцию.

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Евгений Шульгин
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