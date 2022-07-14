Медведев заявил о желании США присвоить себе право арбитра международной морали

Медведев заявил, что США стремятся присвоить себе право арбитра международной морали

США все больше желают присвоить себе право верховного арбитра международной морали и законности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, имперские амбиции Соединенных Штатов — признак, что «империи, обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго».