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Медведев заявил о желании США присвоить себе право арбитра международной морали

Медведев заявил, что США стремятся присвоить себе право арбитра международной морали

Фото: Юлия Зырянова / РИА Новости

США все больше желают присвоить себе право верховного арбитра международной морали и законности. Об этом заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По словам политика, имперские амбиции Соединенных Штатов — признак, что «империи, обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго».

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Сергей Истомин
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