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Иностранные компании продолжили нанимать российских моряков

Профсоюз сообщил, что ни один иностранные судовладелец не отказался от найма моряков из РФ

Фото: Leonid Dubeykovskyi/ Globallookpress.com

Дальневосточная региональная организация (ДВРО) Российского профсоюза моряков сообщила, что иностранные компании продолжили нанимать моряков из России, несмотря на санкции, передает РИА Новости.

«Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ», — заявили в профсоюзе.

Там отметили, что россияне, работающие на зарубежных кораблях, сохранили свои рабочие места на фоне геополитической ситуации. В настоящее время на иностранные компании работает около шести тысяч моряков с Дальнего Востока.

Среди проблем организация отметила задержки в выплате заработной платы и компенсаций за травмы или гибель работников. Всего за первое полугодье поступило 12 личных обращений и четыре заявления от экипажей, возвращено более 160 тысяч долларов.

Количество жалоб на невыплату зарплаты сократилось, однако увеличилось число таковых по поводу несвоевременной замены с судов после окончания контрактов, добавили в профсоюзе.

В мае телеканал CNBC сообщил, что число дезертировавших матросов Военно-морских (ВМС) США в последние годы резко увеличилось. Причиной происходящего могли стать плохие условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем военнослужащих.

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Марина Совина
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