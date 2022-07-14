Иностранные компании продолжили нанимать российских моряков

Профсоюз сообщил, что ни один иностранные судовладелец не отказался от найма моряков из РФ

Дальневосточная региональная организация (ДВРО) Российского профсоюза моряков сообщила, что иностранные компании продолжили нанимать моряков из России, несмотря на санкции, передает РИА Новости.

«Несмотря на санкции, введенные Западом в отношении граждан РФ, российских компаний и судов, пока ни один иностранный судовладелец официально не заявил о намерении отказаться от трудоустройства моряков из РФ», — заявили в профсоюзе.

Там отметили, что россияне, работающие на зарубежных кораблях, сохранили свои рабочие места на фоне геополитической ситуации. В настоящее время на иностранные компании работает около шести тысяч моряков с Дальнего Востока.

Среди проблем организация отметила задержки в выплате заработной платы и компенсаций за травмы или гибель работников. Всего за первое полугодье поступило 12 личных обращений и четыре заявления от экипажей, возвращено более 160 тысяч долларов.

Количество жалоб на невыплату зарплаты сократилось, однако увеличилось число таковых по поводу несвоевременной замены с судов после окончания контрактов, добавили в профсоюзе.

В мае телеканал CNBC сообщил, что число дезертировавших матросов Военно-морских (ВМС) США в последние годы резко увеличилось. Причиной происходящего могли стать плохие условия в местах прохождения службы, стресс и проблемы с душевным здоровьем военнослужащих.