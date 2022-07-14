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Дмитрий Харатьян рассказал об отличии москвичей от жителей других городов

Актер Дмитрий Харатьян: люди, которые не живут в Москве, более пытливые

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главным отличием москвичей от жителей других городов пытливость. Своим мнением артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Харатьян рассказал, что по приезде в столицу жители других городов стремятся узнать много новой информации о Москве. Они чаще, чем москвичи, изучают достопримечательности и больше ходят по музеям. «Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — считает актер.

Ранее участник песенного конкурса «Евровидение» Петр Налич назвал москвичей пестрой массой. Музыкант признался, что не может выделить несколько черт, которыми они отличались бы от жителей других городов.

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