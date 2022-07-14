Дмитрий Харатьян рассказал об отличии москвичей от жителей других городов

Актер Дмитрий Харатьян: люди, которые не живут в Москве, более пытливые

Российский актер Дмитрий Харатьян назвал главным отличием москвичей от жителей других городов пытливость. Своим мнением артист поделился в разговоре с изданием «Москвич Mag».

Харатьян рассказал, что по приезде в столицу жители других городов стремятся узнать много новой информации о Москве. Они чаще, чем москвичи, изучают достопримечательности и больше ходят по музеям. «Жители других городов, особенно когда они приезжают в Москву, более пытливые, приехали открывать, познавать и покорять, они более амбициозные в познании. А для москвичей Москва — это уже данность, потому они более расслабленные. Бывает, что жители других городов больше знают о Москве, чем сами москвичи», — считает актер.

Ранее участник песенного конкурса «Евровидение» Петр Налич назвал москвичей пестрой массой. Музыкант признался, что не может выделить несколько черт, которыми они отличались бы от жителей других городов.

Мировая история санкций



