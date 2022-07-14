Италия опередила Германию по сокращению зависимости от России

Италия опередила Германию по сокращению зависимости от российского газа

Италия сократила свою зависимость от импорта российского газа до 25 процентов с примерно 40 процентов в начале года. Напротив, Германия — крупнейшая экономика Европы — по-прежнему импортирует из России около 35 процентов потребляемого газа, пишет Bloomberg.

Премьер-министр Марио Драги во второй раз за год планирует отправится в Алжир, который сейчас является главным поставщиком газа в Италию, чтобы обсудить укрепление связей между двумя странами. Поставки газа из Алжира более чем в два раза опережают потоки топлива из России.

«Италия может справиться лучше, чем Германия, которая зависит только от российского импорта», — сказала старший политический советник по энергетике и климату в аналитическом центре Ecco Аннализа Пертегелла.

«Италия никогда не может оказаться в ситуации геополитической зависимости», — сказал Драги. ЕС стремится к началу ноября заполнить газохранилища не менее чем на 80 процентов и призывает граждан экономить энергию сейчас, чтобы промышленности не приходилось сокращать энергопотребление зимой. Хранилища Италии в настоящее время заполнены примерно на 60 процентов. Правительство в Риме уже выделило около 33 миллиардов евро для защиты семей и предприятий от более высоких счетов за электроэнергию. «Газпром» сократил поставки газа в Италию на треть.