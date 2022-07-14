В России захотели перенять опыт СССР в разработке вакцины от оспы обезьян

Вирусолог Викулов заявил о планах перенять опыт СССР в разработке вакцины от оспы обезьян

Российские ученые могут перенять опыт СССР в разработке вакцины от оспы обезьян. О таких планах в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Специалист допустил, что эффективность разрабатываемого препарата будет достаточно высокой. Викулов напомнил, что советские власти приложили много усилий для того, чтобы ликвидировать натуральную оспу в мире.

«То, что было достигнуто, весь этот опыт будет использован, в том числе и сейчас, когда мы встретились с новым заболеванием, которое претерпело эволюцию, и стало передаваться не только от животных к человеку, но и от человека к человеку», — разъяснил вирусолог.

По словам Викулова, в России уже имеется вакцина четвертого поколения от натуральной оспы, которая также будет защищать людей. Кроме того, в стране начали проводить финишные клинические испытания нового препарата.

Ранее иммунолог Николай Крючков предположил, что российские врачи могут встретиться с большим числом пациентов, которые подозревают у себя оспу обезьян.

Он назвал типичные симптомы оспы обезьян и отнес к ним высокую температуру, сильное недомогание и сыпь, которая проходит ряд стадий, включая этап пузырьков. Кроме того, у пациентов могут набухать лимфатические узлы.

12 июля Роспотребнадзор сообщил о выявлении в стране первого случая заражения оспой обезьян. Инфекцию обнаружили в Санкт-Петербурге у россиянина, прибывшего из Португалии. Он обратился к врачу с сыпью, характерной для оспы обезьян.