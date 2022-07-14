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Российский певец рассказал о работе дворником

Певец Сергей Пенкин рассказал, что работал дворником в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Российский актер и певец Сергей Пенкин рассказал, что в 1980-е годы работал дворником в Москве. Артист поделился подробностями в интервью ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!» Алене Жигаловой.

Пенкин отметил, что ему сложно давалось построение карьеры. В период учебы в Российской академии музыки имени Гнесиных он убирал улицы и жил в служебной квартире. В качестве дворника в доме в Хилковом переулке он работал на протяжении шести лет.

Артист отметил, что ему помогали убирать знаменитые знакомые. По его словам, вместе с ним чистили снег сын генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, дочь писателя Юлиана Семенова и сын режиссера Никиты Михалкова Степан. Певец уточнил, что в подъезде ему писали признания в любви, а в гости к нему приезжала певица Жанна Агузарова и певец Александр Градский.

В июле 2021 года Пенкин рассказал, что ему пришлось сдавать в аренду квартиру, чтобы поправить финансовое положение в период пандемии коронавируса. В это время певец жил в загородном доме и проводил время на природе.

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