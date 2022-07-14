Политолог оценил прогноз о трех шагах Путина после спецоперации

Политолог Калачев счел прогноз обозревателя The Hill о планах Путина после СВО банальным

Прогноз обозревателя американской газеты The Hill Дэвида Лингельбаха (David Lingelbach) о трех шагах президента России Владимира Путина после завершения спецоперации на Украине выглядит банальным. Такую оценку материалу в беседе с «Лентой.ру» дал политолог Константин Калачев.

Три пути

В публикации Лингельбах рассуждает, что после окончания специальной операции на Украине российский лидер может «начать новую военную кампанию», заняться созданием аналога ООН или будет укреплять власть внутри страны.

Господин Лингельбах — это капитан Очевидность. Там не про три пути статья, а про то, что Путин сейчас безальтернативный сильный лидер. Эти три пути — лишь дымовая завеса Константин Калачев политолог

Гипербола Лингельбаха

Идея о том, что после окончания специальной военной операции на Украине Россия может начать боевые действия в другом регионе, основана на опасениях стран бывшего СССР и Восточной Европы, считает политолог.

«В Казахстане всерьез обсуждают, мол, не мы ли следующие после Украины, это обсуждают и в Баку, в Грузии, в Польше, в странах Балтии. (...) Лингельбах просто гиперболизировал эту тему и озвучил как свое мнение», — объяснил он.

Укрепление власти

Укрепление власти внутри страны — задача любого лидера. Путин занимается этим на протяжении всей своей политической карьеры, подчеркнул Калачев.

Можно одновременно укреплять власть внутри страны, вести военную кампанию, создавать альтернативу ООН и запускать ракеты на Марс Константин Калачев политолог

«Укрепление власти в стране происходит ежедневно и ежечасно, мы наблюдаем это последние 20 лет. Любая власть пытается укрепиться внутри страны. Можно подумать, что этого не хочет [президент США Джо] Байден, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган или [президент Франции Эммануэль] Макрон. Даже сбежавший президент Шри-Ланки хотел, но пришлось бежать», — сказал он.

Альтернатива ООН

Создание альтернативы ООН расходится со взглядами российского президента. Несмотря на то что регулярно поднимаются вопросы об эффективности работы организации, в том числе и Путиным, создание аналога ООН невозможно, утверждает Константин Калачев.

«Что касается создания альтернативы ООН, это полный бред, потому что Путин постоянно ссылается на ООН, сокрушается, что ООН утрачивает свой авторитет. Как вообще может выглядеть альтернатива ООН? Можно создать некий политический клуб сторонников многополярного мира. Таким клубом, кстати, является БРИКС, но БРИКС — это не альтернатива ООН. Условно говоря, нельзя сравнивать круглое и зеленое, теплое и острое», — заключил специалист.