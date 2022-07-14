В США назвали три возможных пути Путина после завершения спецоперации

Обозреватель The Hill Лингельбах заявил о трех возможных путях Путина после СВО на Украине

У президента России Владимира Путина есть три направления после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине, считает профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах (David Lingelbach). Об этом он написал в своей статье для газеты The Hill.

Российский лидер либо «начнет военную кампанию», либо займется созданием альтернативы ООН, либо будет укреплять власть внутри страны

По словам обозревателя, положение главы российского государства на данный момент «выглядит в целом положительно». Лингельбах также отметил успешный ход СВО, возросший рейтинг Путина и сильный рубль, который укрепился лучше, чем когда-либо, начиная с февраля 2020 года. Автор заявил, что Путин — «не из тех, кто пойдет на очевидные шаги».

Дымовая занавеса

В беседе с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев заявил, что перечисленные Лингельбахом три пути — лишь дымовая занавеса.

«Начинать военную кампанию — я думаю, мы не идем к третьей мировой войне, хотя такие риски и опасения есть. В Казахстане, Азербайджане, Грузии, Эстонии, Литве, Польше это обсуждают вполне серьезно. Альтернатива ООН — это банальность. Укрепление власти в стране — куда укрепляться, он ее и так укрепил. Это набор банальностей и констатация известных фактов», — сказал эксперт.

По словам политолога, укреплять власть внутри страны — это смешно. «Можно одновременно укреплять власть внутри страны, вести военную кампанию, создавать альтернативу ООН и запускать ракеты на Марс. Укрепление власти в стране происходит ежедневно и ежечасно, мы наблюдаем это последние 20 лет. Любая власть пытается укрепиться внутри страны. Можно подумать, что этого не хочет [президент США Джо] Байден, [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган или [президент Франции Эммануэль] Макрон. Даже сбежавший президент Шри-Ланки хотел, но пришлось бежать», — добавил он.

Спецоперация и сроки

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал помощь жителям Донбасса, которые подверглись ежедневным обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди задач СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

До этого глава государства признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. На фоне начала СВО и признания республик страны Запада ввели против России и ее руководства несколько пакетов санкций, однако впоследствии признали, что они не работают.

По словам ряда политиков, СВО завершится после выполнения всех ее задач. Глава ДНР Денис Пушилин надеется, что спецоперация завершится до конца года.