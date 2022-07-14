В Европе назвали причину проблем с транзитом в Калининград

FT: в ЕС сочли, что неясные формулировки ЕК привели к проблемам с транзитом в Калининград

Ряд дипломатов Европейского союза (ЕС) назвали причину проблем с транзитом в Калининград. Они сочли, что Европейская комиссия (ЕК) неясно сформулировала правила в отношении антироссийских санкций, пишет газета Financial Times.

По информации издания, некоторые евродипломаты не планировали создавать новые барьеры для потока товаров в российские регион, когда одобряли пакеты ограничений в 2022 году.

Ряд чиновников Евросоюза в частном порядке раскритиковали масштабы проверок, которые Литва проводила в следующих из России поездах. Они выразили опасения, что подобная ситуация может спровоцировать конфронтацию с Москвой.

«Калининград — это политически деликатный вопрос, поэтому это была ошибка со стороны Еврокомиссии», — приводит FT мнение одного из дипломатов ЕС.

Ранее Еврокомиссия признала железнодорожный транзит товаров через Литву в Калининградскую область разрешенным, но с рядом условий касательно способа их доставки. В опубликованной инструкции отмечается, что транзит запрещенных товаров автомобильными дорогами не допускается.

18 июня Литва прекратила транзит санкционных товаров в Калининград. В перечень попали от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в том числе стройматериалы, цемент и металлы.

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