Зампред Совбеза Медведев сравнил политику в США со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла

Политика США и Великобритании опирается на принципы, которые были описаны писателем Джорджем Оруэллом в антисоветской повести «Скотный двор». Такой сравнение привел зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram.

По его словам, политики в США воспринимают произведение Оруэлла «буквально, как руководство к действию» или инструкцию по эксплуатации себе подобных.

Кроме того, американские власти опираются на лозунг, который в произведении Оруэлла провозгласил жирный хряк по имени Наполеон: «Все животные равны. Но некоторые равнее прочих», добавил Медведев. «Это, можно сказать, суть американского понимания демократии. Она очень простая, эта скотская модель мироустройства. Как и правила хряка Наполеона и его младшего братка Визгуна (сильно напоминающего роль Британии), который на ферме наводил пропаганду и агитацию», — подчеркнул зампред Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что США все больше желают присвоить себе право верховного арбитра международной морали и законности. По словам политика, имперские амбиции Соединенных Штатов — признак, что «империи, обнаглевшей от своей безнаказанности, жить осталось не очень долго».