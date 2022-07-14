В России оценили возможные затраты Европы на задержку запуска «Северного потока»

В ТПП оценили возможные затраты на задержку запуска «Северного потока» в €200 млн в день

Затраты Европы на возможную задержку запуска «Северного потока» после планового ремонта могут составить более 200 миллионов евро в день или полтора миллиарда в неделю. Соответствующие оценки «Известиям» привел ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Дмитрий Полохин.

Расчеты исходят из предположений, что при отсутствии поставок по газопроводу недостающие объемы будут замещаться с покупкой газа на бирже. До ремонта через трубопровод шло ежедневно около 67 миллионов кубометров газа. С середины июня прокачка была снижена примерно на 60 процентов, что в «Газпроме» объясняли техническими проблемами из-за невозврата оборудования.

Полохин считает, что возможная задержка с запуском вместе со спекуляциями могут привести к резкому взлету цен на газ — до 3500 долларов за тысячу кубометров с нынешних 1800-1900 долларов. Плановая остановка трубопровода должна продлиться до 21 июля, однако не исключено, что приостановка работы «на фоне политических разногласий» затянется, полагает зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

Поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» приостановлены с 11 июля. Предполагалось, что до 21 июля топливо продолжит поступать из России в страны Западной и Центральной Европы по одной транзитной ветке через Украину.