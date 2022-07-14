Шойгу вспомнил о первой миротворческой операции России

Шойгу заявил, что миротворцы России не позволили истребить народ Южной Осетии в 1992 году

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что первая миротворческая операция России, которая началась 14 июля 1992 года в Южной Осетии, позволила защитить народ республики. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, операция была проведена очень быстро и «на одном дыхании». Министр назвал уникальным опытом ситуацию, когда всего за несколько дней была создана комиссия из представителей всех силовых структур.

«Не скрою, было сложно. Но результат того стоил — Россия не дала истребить народ Южной Осетии», — вспомнил министр на мероприятии, посвященном 30-летию операции по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Он также отметил, что это была «большая, важная, нужная для нашей страны в тот момент работа».

В заключение Шойгу добавил, что хотел бы, чтобы все указанные события действительно были историей и больше никогда не повторялись.

Конфликт в Южной Осетии перешел в острую фазу зимой 1990-1991 годов на фоне внутренних конфликтов в Грузии и стремления осетинского населения к автономизации. Россия включилась в урегулирование ситуации, начала гуманитарную операцию и политически принудила стороны к заключению мирного соглашения 24 июня 1992 года. В соответствии с договоренностями на территории Южной Осетии были развернуты смешанные миротворческие силы в составе трех батальонов: российского, осетинского и грузинского.

В апреле прошлого года министр обороны России объяснил, что получил звание Героя России за участие в нескольких военных операциях — в том числе в 1992 году в Южной Осетии, а также в Абхазии и Приднестровье.