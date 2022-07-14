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В музейном комплексе «Шульган-Таш» увековечили имя археолога Екатерины Дэвлет

Один из учебных классов музея «Шульган-Таш» получил имя археолога Екатерины Дэвлет

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В башкирском музейном комплексе «Шульган-Таш» увековечили имя археолога Екатерины Дэвлет. В ее честь назвали один из учебных классов, пишет «Башинформ».

Дэвлет, бывшая глава Центра палеоискусства Института археологии РАН, стала одним из инициаторов зарождения музейного комплекса. Она также принимала активное участие в продвижении пещеры Шульган-Таш в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Археолог также провела мультиспектральную съемку стен пещеры, благодаря чему были выявлены ранее неизвестные древние наскальные изображения.

На церемонии открытия класса выступил вдовец Дэвлет, специалист Курчатовского института Эдуард Грешников. «Безмерно жаль, что не дожила Екатерина, не увидела музей. Она очень горела идеей создания музея», — сказал он.

Открытие музея «Шульган-Таш» состоялось 9 июля. Сообщалось, что на церемонии пройдет масштабное лазерное шоу. Комплекс «Шульган-Таш» — крупнейший в России музей наскального искусства.

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Евгений Шульгин
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