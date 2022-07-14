СКР начал проверку после смерти инвалида в полицейском автомобиле

В Ивановской области СКР начал проверку по факту смерти инвалида в машине полицейских

В Вичуге следователи начали проверку по факту смерти мужчины в служебном автомобиле сотрудников полиции. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Ивановской области.

По данным ведомства, 13 июля местные жители сообщили в полицию о пьяном мужчине, который скандалил и шумел во дворе. Прибывшие правоохранители нашли у подъезда поедающего траву дебошира и предложили сопроводить его до дома. Уже у квартиры выяснилось, что мужчина тут не проживает, поэтому стражи порядка повезли его в отдел для установления личности.

По дороге инвалид с протезами обеих ног скончался в служебной машине, утоняет пресс-служба УМВД по региону.

Причину смерти мужчину установят судмедэксперты. Отмечается, что на теле погибшего видимых повреждений не обнаружено.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД задержали 40-летнего жителя Вичуги, похитившего 1,5 миллиона рублей у пенсионеров под видом работника соцслужбы.