Названы условия восстановления курса евро

Экономист Исаков призвал Европу сменить политический фокус для восстановления евро

Для восстановления курса евро необходимо сокращение разрыва между денежными политиками Федеральной резервной системой США и Европейским центральным банком, а также смена политического фокуса ЕС и сосредоточение на собственных экономических интересах. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист, директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков.

Курс евро 14 июля обновил антирекорд, продолжив падение ниже паритета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара, свидетельствуют данные торгов.

«Мы считаем, что условия для устойчивого восстановления евро должны быть следующими. Во-первых, сокращение разрыва между денежными политиками ФРС и ЕЦБ — в обозримом будущем это не является базовым сценарием, — считает Исаев. — Во-вторых, смена политического фокуса на поддержку национальных экономических интересов, например, пересмотр курса на отказ от дешевых и надежных поставок энергоресурсов из России».

Напомним, ослабление по отношению к доллару отмечается на фоне укрепления американской валюты, указывает Reuters. Инвесторы ожидают от Федеральной резервной системы (ФРС) более активного роста ставок для борьбы с ускоряющейся инфляцией.