Дом с комнатой из стеллажей удивил пользователей сети

Дом с десятками стеллажей выставили на продажу в США за миллион долларов

Дом с необычным интерьером в США появился на сайте недвижимости Zillow и удивил пользователей сети. Внутри жилья в калифорнийском городе Пласервилл находятся десятки стеллажей, а одна из комнат полностью состоит из них, сообщает New York Post.

Объект на земельном участке 7,2 гектара выставлен на продажу за миллион долларов. В доме три спальни, четыре ванные, просторная гостиная и кухня. За хозяйской спальней есть лестница, ведущая в комнату на цокольном этаже. Помещение площадью 186 квадратных метров похоже на библиотеку — его стены полностью заняты деревянными стеллажами. К комнате примыкает коридор, который занимают шкафы. Пользователи сети отметили, что дом идеально подойдет для участников культа, а также поинтересовались, куда переехали предыдущие владельцы — ведь им будет сложно разместить все свои вещи в нормальном жилье.

По информации издания, ранее объект принадлежал Жанне Клири, которая умерла в августе 2021 года в возрасте 89 лет. Собственница страдала от шопоголизма и нуждалась в месте для своих многочисленных покупок. Она владела более чем 25 тысячами книг, сотнями DVD-дисков и видеокассет. После смерти женщины неподалеку от ее дома произошел лесной пожар, в результате которого несколько соседей потеряли дома. Семья Клири передала вещи покойной пострадавшим.

В июне пожить в необычной квартире предложили в Австралии. В центре Северной Аделаиды выставили в аренду студию, которую в сети сравнили с домом в игре-симуляторе Sims и шведской тюрьмой. Внимание привлекла душевая кабинка с унитазом внутри — конструкция находится практически на кухне.