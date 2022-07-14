Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Дом с комнатой из стеллажей удивил пользователей сети

Дом с десятками стеллажей выставили на продажу в США за миллион долларов

Фото: Martin Bebe / Navigate Realty

Дом с необычным интерьером в США появился на сайте недвижимости Zillow и удивил пользователей сети. Внутри жилья в калифорнийском городе Пласервилл находятся десятки стеллажей, а одна из комнат полностью состоит из них, сообщает New York Post.

Объект на земельном участке 7,2 гектара выставлен на продажу за миллион долларов. В доме три спальни, четыре ванные, просторная гостиная и кухня. За хозяйской спальней есть лестница, ведущая в комнату на цокольном этаже. Помещение площадью 186 квадратных метров похоже на библиотеку — его стены полностью заняты деревянными стеллажами. К комнате примыкает коридор, который занимают шкафы. Пользователи сети отметили, что дом идеально подойдет для участников культа, а также поинтересовались, куда переехали предыдущие владельцы — ведь им будет сложно разместить все свои вещи в нормальном жилье.

Материалы по теме:
Одна вода. В Южной Корее построят первый в мире плавучий город. Как он будет выглядеть?
Одна вода.В Южной Корее построят первый в мире плавучий город. Как он будет выглядеть?
2 июля 2022
Около нуля. В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
Около нуля.В России набирает популярность «бесплатная ипотека». Поможет ли она купить квартиру дешевле?
12 июля 2022

По информации издания, ранее объект принадлежал Жанне Клири, которая умерла в августе 2021 года в возрасте 89 лет. Собственница страдала от шопоголизма и нуждалась в месте для своих многочисленных покупок. Она владела более чем 25 тысячами книг, сотнями DVD-дисков и видеокассет. После смерти женщины неподалеку от ее дома произошел лесной пожар, в результате которого несколько соседей потеряли дома. Семья Клири передала вещи покойной пострадавшим.

В июне пожить в необычной квартире предложили в Австралии. В центре Северной Аделаиды выставили в аренду студию, которую в сети сравнили с домом в игре-симуляторе Sims и шведской тюрьмой. Внимание привлекла душевая кабинка с унитазом внутри — конструкция находится практически на кухне.

Мировая история санкций
Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил об аде на Земле в случае отказа Запада от переговоров с Путиным
В МИД России оценили планы G7 установить «потолок цен» на российскую нефть
Российская школьница покончила с собой в сарае после обеда с родителями
В МИД России отреагировали на предложение Киева признать независимость Ичкерии
Шеф-кондитер легендарной «Праги» вспомнил об исчезнувших московских ресторанах
В Литве заявили о транзите в Калининград по прежним правилам
Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов
В Москве по делу о госизмене арестовали вице-президента российско-финской фирмы
Назван простой способ быстро остудить дом с помощью предмета из ванной
Россиянка рассказала об обнаружении тела расстрелянного в Перми бизнесмена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.