В Судане женщину казнят за прелюбодеяние

The Guardian: в Судане 20-летнюю женщину казнят через побивание камнями

В Судане вынесен смертный приговор женщине, обвиненной в прелюбодеянии. Ее хотять казнить через побивание камнями, сообщает издание The Guardian.

20-летняя Марьям Альсиед Тийраб была арестована в июне в провинции Белый Нил. Женщина уже заявила, что обжалует приговор. Как пишет издание, большинство приговоров к забиванию камнями, которые выносятся преимущественно женщинам, отменяются в высшем суде.

Подобный приговор был вынесен в Судане впервые почти за десять лет. Представители Африканского центра исследований в области правосудия и мира (ACJPS) заявили, что он нарушает внутреннее и международное право, и призвали к «немедленному и безоговорочному освобождению» Тийраб. В центре считают, что женщине не был обеспечен справедливый суд, потому что ей не разрешили обратиться к адвокату.

В 2020 году переходное правительство Судана объявило о реформах части законов и норм шариата. Реформы не касались побивания камнями, но в августе страна ратифицировала конвенцию ООН против пыток. ACJPS заявил, что побивание камнями является одной из форм санкционированных государством пыток и нарушает обязательства страны в области прав человека.

В 2019 году сообщалось, что в Брунее супружеская измена и гомосексуальные половые отношения будут караться побиванием камнями. В законодательстве также предусмотрели ампутацию правой кисти за воровство, совершенное впервые.