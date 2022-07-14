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Фитнес-тренер показала раздувшийся живот на фото и восхитила поклонников

Фитнес-тренер Лорен Вуд показала раздувшийся живот и бока на фото и восхитила поклонников

Фото: @loz_fitnesss

Фитнес-тренер Лорен Вуд показала «обратную сторону» идеальных снимков блогеров в соцсетях и восхитила поклонников. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Так, активистка бодипозитива сравнила свое тело на фото с применением определенных хитростей позирования и в расслабленном состоянии. На первом кадре фигура девушки выглядит стройной и подтянутой, прослеживается рельеф пресса и ног. В то же время на втором — заметен ее раздувшийся живот и жировые отложения на боках.

Вуд отметила, что пользователи сети зачастую используют ретушь, подбирают освещение и выгодные ракурсы ради удачных фотографий. При этом их тела и лица в реальной жизни сильно отличаются от того, что они транслируют в соцсетях, подчеркнула она. «Не сравнивайте себя с теми, кого видите в своей ленте. Принимайте свое тело настоящим», — призвала инфлюэнсер.

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Пользователи сети высказали свое мнение в комментариях. «Мой живот тоже постоянно раздувается», «Спасибо за то, что остаешься настоящей. Это очень важно», «Твои посты будут полезны для многих людей», — писали юзеры.

Ранее в июле полная блогерша Антонина Грэм показала неидеальное тело на фото без ретуши и восхитила фанатов. Известно, что юзерша запустила свой блог в период коронавируса и стала помогать женщинам принять себя. Инфлюэнсер отказалась от фотошопа, решив не скрывать свои пышные формы, в частности покрытый растяжками живот.

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Полина Гераскина
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