Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США заявили о заигрывании Вашингтона с «ядерным Армагеддоном» на Украине

Обозреватель MPN Хеджес призвал США не заигрывать с «ядерным Армагеддоном» на Украине

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заигрывание США с ядерным Армагеддоном на Украине граничит с геноцидом, заявил американский журналист Крис Хеджес (Chris Hedges) в своей статье на сайте MintPress News (MPN).

Автор считает, что НАТО является самым опасным военным альянсом в мире, который «погубил миллионы безвинных людей». По мнению журналиста, на Украине президент США Джо Байден пытается скрыть свои политические провалы и хочет «умаслить» американский военно-промышленный комплекс (ВПК).

«Политические и социальные потрясения в США вкупе с ослаблением экономической мощи привели к тому, что они сделали НАТО и военную машину "противоядием" от своего упадка», — считает Хеджес. По его словам, если Китай, Россия, Иран, Индия и другие государства освободятся от «тирании доллара» как мировой резервной валюты, то за этим неминуемо последует финансовый крах США. В этом случае, Соединенные Штаты превратятся в «экономически несостоятельный субъект», предположил он.

Материалы по теме:
«Это исторический вызов» Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
«Это исторический вызов»Европа теряет миллиарды и страдает от роста цен: как долго она сможет помогать Украине?
9 июля 2022
Один народ — общее будущее. Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
Один народ — общее будущее.Почему сегодня важно говорить об историческом единстве России и Украины
12 июля 2022

«Конфликт на Украине стал золотым дном для американского ВПК, который, учитывая унизительный вывод войск США из Афганистана, нуждался в новом конфликте», — считает Хеджес. Журналист призвал Запад перестать проявлять «пугающее легкомыслие в отношении угрозы ядерного апокалипсиса».

«Заигрывать с Армагеддоном, чтобы обеспечить прибыль военно-промышленному комплексу США и осуществить тщетные попытки восстановить глобальную гегемонию Вашингтона, в лучшем случае крайне безрассудно, а в худшем — попахивает геноцидом», — добавил он.

Ранее экономист Владимир Скалкин заявил, что с помощью законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине, подписанного Байденом, Америка хочет заработать и заменить Россию на рынке вооружения.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Медведев оценил решение Евросоюза по транзиту в Калининград
Украинский командир рассказал о зарезавшем пленного сослуживце
Италия опередила Германию по сокращению зависимости от России
Экс-депутат Рады допустил убийство канцлера Германии
Байден во время выступления в Израиле допустил оговорку на тему Холокоста
В США заявили о заигрывании Вашингтона с «ядерным Армагеддоном» на Украине
ВОЗ назвала запрещенные препараты для лечения легкой формы COVID-19
Стало известно о желании ряда стран вступить в БРИКС
В США предложили пожить в доме новой возлюбленной Брэдли Купера
Историк назвал пять указывающих на победу России на Украине факторов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.