В США заявили о заигрывании Вашингтона с «ядерным Армагеддоном» на Украине

Обозреватель MPN Хеджес призвал США не заигрывать с «ядерным Армагеддоном» на Украине

Заигрывание США с ядерным Армагеддоном на Украине граничит с геноцидом, заявил американский журналист Крис Хеджес (Chris Hedges) в своей статье на сайте MintPress News (MPN).

Автор считает, что НАТО является самым опасным военным альянсом в мире, который «погубил миллионы безвинных людей». По мнению журналиста, на Украине президент США Джо Байден пытается скрыть свои политические провалы и хочет «умаслить» американский военно-промышленный комплекс (ВПК).

«Политические и социальные потрясения в США вкупе с ослаблением экономической мощи привели к тому, что они сделали НАТО и военную машину "противоядием" от своего упадка», — считает Хеджес. По его словам, если Китай, Россия, Иран, Индия и другие государства освободятся от «тирании доллара» как мировой резервной валюты, то за этим неминуемо последует финансовый крах США. В этом случае, Соединенные Штаты превратятся в «экономически несостоятельный субъект», предположил он.

«Конфликт на Украине стал золотым дном для американского ВПК, который, учитывая унизительный вывод войск США из Афганистана, нуждался в новом конфликте», — считает Хеджес. Журналист призвал Запад перестать проявлять «пугающее легкомыслие в отношении угрозы ядерного апокалипсиса».

«Заигрывать с Армагеддоном, чтобы обеспечить прибыль военно-промышленному комплексу США и осуществить тщетные попытки восстановить глобальную гегемонию Вашингтона, в лучшем случае крайне безрассудно, а в худшем — попахивает геноцидом», — добавил он.

Ранее экономист Владимир Скалкин заявил, что с помощью законопроекта о выделении 40 миллиардов долларов Украине, подписанного Байденом, Америка хочет заработать и заменить Россию на рынке вооружения.