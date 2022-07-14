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Созданы микрочастицы для разработки самоподдерживающихся вакцин

Science Advances: созданы микрочастицы для самоподдерживающихся вакцин

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Команда ученых из Массачусетского технологического института создала микрочастицы, которые могут быть использованы для разработки самоподдерживающихся вакцин. Выводы работы опубликованы в журнале Science Advances.

Специалисты представили микрочастицы, изготовленные из биосовместимого полимера PLGA (применяется в имплантах, протезах и так далее), в которые можно запаять препарат вакцины. После введения частицы будут постепенно высвобождать необходимое вещество. Если медикам необходимо, чтобы часть вакцины поступила в организм через полгода после введения, будут использованы более стойкие полимеры, а если спустя три месяца — более быстроразлагающиеся (подобные некоторым видам швов).

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Технология может применяться ко всем типам прививок, например рекомбинантным белковым вакцинам, вакцинам на основе ДНК или РНК. Кроме того, ученые отметили, что их разработка будет полезна для доставки других видов препаратов (лекарств от рака или гормональной терапии).

В июне группа специалистов из Стэнфордского университета представила крошечного робота-оригами, способного точечно доставлять лекарственные вещества к органам внутри организма.

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Елена Апазиди
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