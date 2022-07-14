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Диетолог объяснила неожиданную пользу приготовленных овощей

Диетолог Лукашенкова рассказала, что приготовленные овощи лучше усваиваются

Фото: Unsplash

Приготовленные овощи, особенно томаты и морковь, лучше усваиваются, считает диетолог и нутрициолог Олеся Лукашенкова. О неожиданных полезных свойствах, которые появляются у овощей при термической обработке, она рассказала в интервью для «Москва 24».

По словам диетолога, мнение о большой пользе сырых продуктов — не более чем миф. Например, в приготовленных помидорах, утверждает она, выше содержание антиоксиданта ликопина, полезного для сердца и обладающего противоопухолевым свойством. Однако, чтобы жирорастворимый антиоксидант усвоился, томаты стоит заправить оливковым маслом. Также, по ее словам, если каждый день пить стакан томатного сока или есть три-четыре ложки томатной пасты, можно снизить концентрацию плохого холестерина в крови на десять процентов.

Среди прочих овощей, которые полезнее есть приготовленными, Лукашенкова особенно выделила морковь. Она объяснила, что после термообработки бета-каротина в овоще станет больше, а полезные вещества будут лучше усваиваться.

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В заключение диетолог отметила, что приготовление овощей делает их мягче и они лучше перевариваются пищеварительной системой, что особенно важно для людей с проблемами с ЖКТ.

До этого диетолог Иван Алименко предупредил о провоцирующей рак выпечке. По его словам, лучше выбирать выпечку из муки и воды, без лишнего масла в составе.

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Алиса Дмитриева
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