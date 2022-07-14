Володин и депутаты Госдумы посетили ЛНР

Председатель Госдумы Володин и депутаты посетили ЛНР

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, а также ряд депутатов нижней палаты парламента посетили Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом в четверг, 14 июля, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В своем выступлении перед народным советом ЛНР Володин подчеркнул важность вопроса создания единого правового поля России и республики в сферах здравоохранения, образования, коммунального хозяйства, а также социальной защиты граждан.

«Важно, чтобы мы вышли на новые форматы сотрудничества. Межпарламентский диалог должен быть эффективным», — заявил спикер Госдумы и отметил, что пришло время переходить к содержательной работе, формулировать и решать конкретные задачи.

Володин также поблагодарил жителей ЛНР за то, что «они никогда не предавали себя, свою веру, язык и культуру, за то, что хранили память предков и любовь к родной России».

Известно, что в рабочей поездке также приняли участие председатели комитетов ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, а также координатор группы дружбы с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий и руководитель аппарата ГД Игорь Дивейкин.

10 июля Володин заявил о возможности мирного разрешения ситуации на Украине. Однако, по его словам, мирный путь решения конфликта будет невыгодным для США и их партнеров.