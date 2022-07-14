Родственница решила затмить невесту своим нарядом и нарвалась на критику в сети

Пользовательница Reddit рассказала о попытке родственницы затмить ее на свадьбе

Невеста из США рассказала о попытке родственницы затмить ее на свадьбе. Соответствующий материал появился на портале Reddit.

Автор публикации отметила, что одна из гостей ее церемонии решила надеть платье кремового цвета. Кроме того, девушка разместила фото упомянутого наряда: на нем была изображена модель в пышном многослойном платье с кружевным лифом. «Разве это приемлемо — надеть такое на чужую свадьбу? Или это я придираюсь?» — поинтересовалась пользовательница.

Своим поступком гостья нарвалась на критику в сети. «Фасон и декор платья смущает меня даже больше, чем цвет платья», «Это приемлемо, только если формат мероприятия — бал с определенным дресс-кодом», «Какое милое свадебное платье», «Она рискует быть облитой красным вином», — писали юзеры.

Ранее в июле свекровь задумала появиться на свадьбе сына в белом платье и затмить нелюбимую невестку, за что была обругана в сети. Сообщается, что о желании родственницы нарушить дресс-код виновница торжества узнала за две недели до мероприятия. Девушка объявила, что не придет на церемонию, если мать жениха не изменит свое решение.