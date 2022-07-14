Священник РПЦ назвал «Не убий» заповедью «для гражданских каких-то»

В Кузбассе священник Черемных назвал «Не убий» заповедью «для гражданских каких-то»

В Кузбассе клирик храма иконы Божией Матери «Казанская» Игорь Черемных назвал «Не убий» заповедью «для гражданских каких-то». Его комментарий прозвучал в эфире телеканала «КуZбасс-1».

Он отметил, что в РПЦ приветствуют, когда молодежь стремится попасть на службу в российскую армию. «Церковь приветствует это дело, когда молодые люди готовятся, тренируются, подготавливаются для службы в Вооруженных силах или других структурах», — заявил Черемных.

Священнослужитель подчеркнул, что такое стремление приемлемо для защиты родины и Отечества. «Заповедь "Не убий" — это для гражданских может каких-то. А это именно о защите родины, о защите веры, о защите родных, это наоборот богоугодное дело», — пояснил клирик.

«Не убий» является шестой заповедью из Библии.

Ранее в Свердловской области следователи возбудили уголовное дело в отношении иеромонаха Никандра (Евгения Пинчука) за дискредитацию использования Вооруженных сил (ВС) России. 30 марта уральский священнослужитель опубликовал пост в социальной сети «ВКонтакте», где назвал действия российской армии на Украине захватническими.