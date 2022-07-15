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Британский адмирал заявил о возможности сохранить контакты с Россией

Британский адмирал Радакин заявил, что военные сохраняют возможность контактов с Россией
Тони Радакин

Тони Радакин. Фото: Martyn Wheatley / Keystone Press Agency / Global Look Press

Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин заявил о возможности сохранить контакты с Россией в интервью газете The Economist. По его словам, это необходимо для оценки потенциальных рисков эскалации и ее предотвращения, передает ТАСС.

«Наши контакты с Москвой не такие прочные и не такие четкие, как в годы холодной войны, однако у нас по-прежнему есть способы контактировать с Россией, а у них — с нами», — сказал Радакин.

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Марина Совина
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