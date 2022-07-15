Россияне поменяли предпочтения в алкоголе из-за конфликта с Западом

ЦИФРРА: в России выросло потребление слабого алкоголя, настоек, водки и ликерных вин

Из-за конфликта с Западом у россиян поменялись предпочтения в алкоголе. В частности, выросло потребление слабого алкоголя, настоек, водки и ликерных вин. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на главу Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза.

В том числе из-за ухода с российского рынка иностранных компаний продажи коллекционных вин и вин с защищенными указаниями производств с начала года упали на 36 процентов, при этом спрос на продукцию демократичных марок вырос на 22 процента. С марта по май продажи ликерных вин и кагора подскочили на 110 процентов год к году, продажи слабоалкогольных напитков с долей спирта до 9 процентов выросли на 74 процента за весну.

По сообщениям Национального союза защиты прав потребителей, в июне 2022 года уровень продаж водки вырос на 10,6 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 6,05 миллиона декалитров.

Недавнее исследование NielsenIQ показало, что на фоне расширения ассортимента в торговых сетях слабоалкогольные коктейли смогли выйти в лидеры по темпам роста в деньгах среди всей алкогольной продукции. С января по середину июня продажи таких коктейлей росли год к году на 46,1 процента в деньгах и на 31,1 процента — в натуральном выражении. Кроме того, отмечается, что продажи джина выросли на 40,8 процента и 34,6 процента, рома — на 22,6 процента и 14,5 процента, виски — на 16,8 процента и 5,8 процента соответственно.