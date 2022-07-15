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Оценены шансы Трампа на победу в президентских выборах

Политолог Козюлин заявил, что Трамп жаждет реванша и любой ценой примет участие в выборах

Фото: Kate Munsch / Reuters

Американское общество радикализуется из-за недовольства работой администрации Джо Байдена, и Дональд Трамп умело оседлал эту волну. Так шансы экс-президента на победу на следующих выборах оценил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин в беседе с «Лентой.ру»

По мнению политолога, Трамп жаждет реванша и поэтому любой ценой постарается принять участие в выборах в 2024 году. Объявление об участии в президентской гонке резко поднимет акции политика, поэтому он ждет подходящего для этого момента — чтобы получить нужный эффект.

«У Трампа агрессивный электорат, это простые американцы, которые не удовлетворены своим нынешним положением, экономической и социальной политикой администрации Байдена. Эти люди хотят перемен, и их число растет», — отметил он.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение относительно участия в выборах 2024 года. Политик рассказал, что пока раздумывает, когда объявить о нем — до или после осенних промежуточных выборов в Конгресс, но выразил уверенность в победе в случае участия в избирательной гонке.

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Валентина Шварцман
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