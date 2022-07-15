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Сотрудники ресторана спасли редчайшего оранжевого омара

Yahoo! Life: одного на 30 миллионов редчайшего омара спасли от съедения

Фото: Red Lobster

Сотрудники ресторана морепродуктов в американском городе Голливуд, штат Флорида, спасли от редчайшего оранжевого омара, шанс выловить которого составляет один на 30 миллионов. Об этом сообщает Yahoo! Life.

«Красный лобстер» — известная сеть заведений, в которых подают различные блюда из ракообразных. Недавно команда ресторана в Голливуде обнаружила в партии свежих морепродуктов необычного омара, который сильно отличался от сородичей. Из-за яркого окраса ему дали прозвище Чеддер.

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«Иногда случаются чудеса, и Чеддер — одно из них», — сказал менеджер заведения Марио Рок. В то время как большинство омаров имеют темный окрас, с различными вариациями коричневых, серых и иногда красных оттенков, Чеддер — ярко-оранжевого цвета.

Незаурядный оттенок делает омаров более привлекательными для хищников, поэтому они редко выживают в дикой природе. Как только сотрудники заведения заметили его, они решили спасти омара от съедения и занялись поиском места, где Чеддер сможет чувствовать себя в безопасности.

«Группа невероятных людей помогла нам сделать спасение возможным», — подчеркнул Рок. Ракообразное решили поселить в океанариум Рипли, который расположен в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина. Двое сотрудников океанариума приехали в ресторан, забрали Чеддера и бережно доставили его в Центр исследования океана Рипли. Там омар пройдет карантин и акклиматизируется.

С 20 июля посетители океанариума смогут увидеть Чеддера, прежде чем он переедет на новое место жительства. Его яркий окрас обусловлен генетической мутацией, из-за которой организм омара производит больше определенного белка, чем организмы других лобстеров.

Ранее сообщалось, что в американском штате Орегон рыбак выловил редчайшего синего омара, шансы поймать которого равны одному к двум миллионам. Необычное ракообразное попалось мужчине у побережья города Портленд.

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Алиса Дмитриева
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