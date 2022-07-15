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Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях по COVID-19 на уровне всей России

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях по COVID-19 на уровне всей России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ситуация по коронавирусу в России остается стабильной, подчеркнули в ведомстве. В случае ухудшения на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах страны, разъяснили в пресс-службе.

«С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет», — заявили в Роспотребнадзоре.

Наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвидов штамма омикрона. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами альфа или дельта, указали в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в стране из-за подвидов омикрона.

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Анна Щербакова
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