Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях по COVID-19 на уровне всей России

Роспотребнадзор не увидел необходимости в ограничениях по COVID-19 на уровне всей России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает РИА Новости.

Ситуация по коронавирусу в России остается стабильной, подчеркнули в ведомстве. В случае ухудшения на местах ограничительные меры могут быть восстановлены в отдельных регионах страны, разъяснили в пресс-службе.

«С учетом текущей динамики эпидемического процесса необходимости в возобновлении режима противоэпидемических ограничений на федеральном уровне нет», — заявили в Роспотребнадзоре.

Наблюдается увеличение в штаммовом составе доли новых подвидов штамма омикрона. Однако заболевание протекает мягче, чем вызванное штаммами альфа или дельта, указали в ведомстве.

Ранее главный санитарный врач России Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в стране из-за подвидов омикрона.