Мертвый комар помог поймать квартирного вора

Global Times: в городе Фучжоу вора поймали по ДНК-тесту крови из мертвого комара

В Китае преступника, обворовавшего четыре квартиры, удалось поймать благодаря мертвому комару. Об этом сообщает Global Times.

Полиции удалось выйти на след взломщика во время расследования квартирной кражи в городе Фучжоу, провинция Фуцзянь. Осматривая обворованные апартаменты в одном из жилых комплексов, следователи пришли к выводу, что преступник оставался там на ночлег. В квартире нашли остатки лапши, скорлупу от яиц и использованное средство от комаров. Кроме того, на стене обнаружилось раздавленное насекомое, которое и помогло раскрыть кражу.

Собрав образцы крови, оставшиеся после убитого комара, полицейские провели ДНК-тест, который вывел их на ранее судимого мужчину по фамилии Чай. Спустя 19 дней вора нашли и арестовали. Дальнейшее расследование позволило раскрыть еще три кражи со взломом, совершенные тем же преступником.

Ранее сообщалось, что полиция Таиланда задержала вора, который совершал преступления в обнаженном виде. Мужчина грабил исключительно магазины одной компании, а украденные мобильные телефоны раздавал нищим.