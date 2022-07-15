Евросоюз израсходовал припасенные для Украины деньги за 5 месяцев вместо 7 лет

Выделенные ЕС 2 миллиарда на поставки оружия Украине потратили за 5 месяцев вместо 7 лет

Два миллиарда евро, выделенные Евросоюзом (ЕС) на поставки оружия Украине из Европейского фонда мира, были рассчитаны на семь лет, однако их потратили за пять месяцев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Европейский фонд мира никогда не был предназначен для помощи стране в состоянии войны, поэтому внешнеполитической службе ЕС пришлось постараться, чтобы адаптировать его к этому», — подчеркнул собеседник агентства. Он добавил, что надеется на скорое политическое решение ЕС о выделении Украине еще 500 миллионов евро на вооружение, припасенные в том же фонде.

Европейская комиссия обязалась профинансировать большую часть восстановления Украины, которая, по оценкам Киева, может составить 750 миллиардов долларов. Однако из-за проблем в экономике ЕС уже решил израсходовать на помощь Киеву лишь один миллиард евро вместо планируемых девяти.