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В Польше оценили идею о переходе на евро

Глава польской партии PiS Качиньский заявил, что переход на евро убьет экономику страны

Фото: Maciek Jazwiecki / Reuters

Переход на евро убьет национальную экономику Польши, уверен глава правящей партии страны «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский. Его слова приводит РИА Новости

По его мнению, единственным бенефициаром от перехода европейских стран на евро является Германия и «околонемецкий кластер — Голландия, часть Бельгии, Австрия, Люксембургр», в то время как слабые экономики от этого только теряют.

«Посмотрите на Эстонию, посмотрите на Литву. Там везде инфляция намного выше, чем у нас, и они ничего не могут сделать, даже процентные ставки повысить. Евро бы нас убило во время кризиса в 2008-2010 годах и еще больше убило бы нас сегодня», — заявил Качиньский.

Он считает, что переход на евро для таких стран означают снижение уровня жизни, падение спроса, снижение ВВП. «Лоббисты, которые это поддерживают, попросту поддерживают чужие интересы», — уверен он.

14 июля курс евро обновил антирекорд, продолжив падение ниже паритета к доллару. На минимуме стоимость европейской валюты опускалась до 0,9952 доллара. Речь идет о минимальных значениях почти за 20 лет, с декабря 2002 года.

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Марина Совина
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