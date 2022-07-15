Суд вдвое увеличил срок в колонии экс-министру строительства Ставрополья

В Ставропольском крае экс-министру Когарлыцкому до шести лет увеличили срок заключения

В Ставропольском крае суд апелляционной инстанции по требованию гособвинения вдвое увеличил срок в колонии экс-министру строительства и архитектуры региона Алексею Когарлыцкому. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, суд согласился с позицией прокуратуры и увеличил срок с трех лет лишения свободы в колонии строгого режима до шести лет. Также экс-министру предстоит выплатить государству штраф в размере 50 миллионов рублей. Когарлыцкий лишен права занимать руководящие должности на госслужбе и в органах местного самоуправления в течение четырех лет.

Как установил суд, Когарлыцкий действовал в сговоре с заместителем председателя правительства Ставропольского края Александром Золотаревым, который получил через него более 63 миллионов рублей за помощь и покровительство при реализации госконтрактов на строительство больничных корпусов в Ставрополе.

27 июня Александр Золотарев получил срок за многомиллионные взятки — девять лет колонии строгого режима.

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