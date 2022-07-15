Пробывший шесть дней под завалами в российской шахте горняк рассказал о спасении

Проживший шесть дней под завалами в шахте Кузбасса горняк Моисеев рассказал о спасении

Российский шахтер Леонид Моисеев, который выжил под завалами в шахте «Распадская-Коксовая» в Кузбассе и провел там шесть дней, рассказал о спасении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам выжившего россиянина, после аварии на шахте он вспомнил правила, согласно которым человек под завалом должен постоянно подавать сигналы и бить по металлическим предметам, чтобы спасатели могли услышать его и определить местонахождение. Моисеев признался, что в первые дни подавал сигналы нечасто, но начал делать это активнее, когда услышал звуки работы отбойного молотка.

Горняк рассказал, что, помимо подачи сигналов, под завалами он пел песни любимых исполнителей, среди которых группы «Алиса» и «ДДТ», а также Виктор Цой. «Когда песню поешь — душа выходит. Я с 90-х годов, мои "отцы" — это рокеры. Вся эта музыка — я на ней вырос. И когда я пел, мне это помогало. А еще больше мне помогала вера в бога. У меня никаких сомнений не было. Я верил, что меня спасут, вопрос времени», — сказал выживший горняк.

Моисеева обнаружили в результате поисково-спасательной операции спустя шесть дней после аварии на шахте в Кемеровской области. Россиянин, будучи под завалом, сам оказал себе первую помощь и остановил кровотечение, у мужчины диагностировали несколько переломов.

Авария на шахте в Кемеровской области произошла 5 июля. Пострадали два человека, всего в момент обрушения в шахте находились 190 человек, 188 их них сразу вывели на поверхность. Один человек погиб, также известно о смерти горноспасателя. Обрушение породы в шахте произошло из-за землетрясения. Власти сообщили, что магнитуда подземных толчков достигала 3,9.