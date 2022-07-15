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Россию сочли ответственной за проблемы мировой экономики

Министр финансов США Йеллен назвала Россию ответственной за проблемы мировой экономики

Фото: Made Nagi / Reuters

Россия несет ответственность за нынешние проблемы в мировой экономике. С таким утверждением выступила министр финансов США Джанет Йеллен, передает Reuters.

Она сочла, что Москва единственная виновна в негативных последствиях для мировой экономики, в особенности за рост цен на сырьевые товары. Причиной всех проблем Йеллен назвала специальную военную операцию на Украине.

Ранее президент США Джо Байден объяснил рост цен в США «подорожанием Путина». «Мы никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин», — сказал он, комментируя данные о рекордной за более чем 40 лет инфляции в стране.

После этого конгрессмен Майк Уолтц рассказал, что граждане не верят этому заявлению Байдена. Он пояснил, что текущая стратегия демократов заключается в том, чтобы винить всех, кроме себя.

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Марина Совина
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