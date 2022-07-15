Раскрыта ключевая особенность iPhone 15 Pro Max

Инсайдер: iPhone 15 Pro Max станет единственным в новой линейке с камерой-перископом

В 2023 году компания Apple выпустит первый смартфон с перископической камерой. Об этом в своем блоге на Medium заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

По информации специалиста, в 2023 году Apple намерена представить смартфоны серии iPhone 15. Ключевой особенностью самого дорогого флагмана линейки окажется камера-перископ. Подобная камера расположена не на одной плоскости с поверхностью телефона, а перпендикулярно ей, что позволяет повысить качество съемки и сэкономить место.

Согласно раскрытым данным, iPhone 15 Pro Max будет иметь 12-мегапиксельную камеру с сенсором размера 1/3 дюйма, апертурой f/2,8 и шестикратным оптическим зумом.

Инсайдер рассказал, что компания намерена оснастить данной опцией только один телефон поколения 2023 года, так как компонент стоит слишком дорого. Если обычный модуль камеры обходится в 1,5-2 доллара, то перископический стоит до 15 долларов. Однако в 2024 году Apple добавит камеру-перископ в два смартфона — iPhone 16 Pro и 16 Pro Max.

По словам Мин-Чи Ко, Apple ограничивает возможности камер своих смартфонов ради экономии. При этом на рынке уже есть девайсы с камерой-перископом. Так, благодаря данной технологии камера Samsung Galaxy S22 Ultra обеспечивает 10-кратное оптическое и 100-кратное цифровое увеличение.

В марте источники издания The Elec рассказали, что в 2023 году Apple выпустит смартфон без «моноброви» — сенсоры будут спрятаны под экран. Дисплеи с новым дизайном появятся только у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.