Россиянам дали совет по поиску страховщика при оформлении ипотеки

В НИФИ посоветовали при оформлении ипотеки обращаться в стороннюю страховую организацию

При оформлении страхования ипотечного жилья заемщикам стоит обратиться в стороннюю компанию, а не в ту, которую предложит банк, поскольку самостоятельный поиск может оказаться выгоднее. Такой совет россиянам дала эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, чаще всего сторонние организации предлагают более выгодные предложения для собственников жилья. Им также необходимо помнить о «периоде охлаждения», когда в течение 14 дней заемщики могут изменить выбор страховой компании. Договор с ней россиянам порекомендовали заключать на год, чтобы в будущем иметь возможность сменить.

Новый полис россиянам посоветовали оформлять до того, как закончится старый, чтобы успеть отправить его в банк и не столкнуться с повышением процентной ставки по кредиту. Эксперт уточнила, что платить по страховке придется меньше при относительно небольшом ипотечном долге. «Частичные досрочные погашения, использование материнского капитала позволят уменьшить расходы на страхование», — рассказала Дайнеко.

Ранее россияне в рамках опроса «ДОМ.РФ» и ВЦИОМ назвали главные источники первоначального взноса по ипотеке. Чаще всего граждане используют самостоятельно накопленные средства, некоторые — деньги, полученные с продажи старого жилья, а другие — материнский капитал или средства, взятые в долг.