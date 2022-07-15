В Кузбассе будут готовить джазовых музыкантов

В новокузнецком филиале «Академии джаза» будут обучать джазовых музыкантов

В Новокузнецке в 2023 году откроется филиал московской «Академии джаза», который займется профессиональной подготовкой музыкантов. Об этом пишет ТАСС.

Соглашение о создании филиала подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и народный артист России Игорь Бутман. По словам главы региона, в Кузбассе создается мощная учебная база профессиональной подготовки, в том числе в сфере культуры.

«В Кемерове в культурно-образовательном комплексе ребята со всей Сибири и Дальнего Востока уже обучаются балету и классическому исполнительскому искусству. В Новокузнецке откроем совершенно новое направление — будем готовить джазовых музыкантов», — уточнил он.

В образовательную программу войдут направления «Духовые и ударные инструменты», «Инструменты для эстрадного оркестра», «Вокальное эстрадно-джазовое исполнительство». Отмечается, что площадкой подготовки джазовых музыкантов станет джаз-клуб «Геликон».

16 июля на территории заповедника «Кузнецкая крепость» в Новокузнецке 16 июля пройдет III Международный open-air фестиваль «Кузня джаз». На фестивале будут организованы танцевальные площадки, зоны отдыха, общественного питания, мастеров декоративно-прикладного творчества и ретроавтомобилей.