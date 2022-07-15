Джонсон призвал не поддерживать экс-главу Минфина Британии на выборах

Уходящий в отставку Джонсон призвал не поддерживать экс-главу Минфина на выборах премьера

Уходящий с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон призвал выбывших из гонки на пост его преемника поддержать любую кандидатуру, кроме экс-главы Минфина Риши Сунака. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, уходящий в отставку политик более всего расположен к главе МИД страны Лиз Трасс, которая также поучаствует в выборах главы Консервативной партии (а, соответственно, и премьера Британии). Джонсон дал понять, что готов оказать поддержку и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт.

После того как Джонсон объявил о своей отставке, он подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов. При этом он же провел беседы с несостоявшимися претендентами в преемники и ясно дал понять, что Сунак не должен стать премьером Британии.

Экс-глава Минфина Великобритании набрал 88 голосов и стал лидером в первом туре выборов. До второго тура также допустили Трасс и Мордонт, председателя специального комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата, экс-министра по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох и генпрокурора Англии и Уэльса Суэллу Браверман.