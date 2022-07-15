Впервые исследовано происхождение американских индейцев

Current Biology: предками американских индейцев оказались выходцы из Китая

Ученые из Юньнаньского института культурных реликвий и археологии и Института зоологии Куньмина Китайской академии наук впервые исследовали происхождение американских индейцев. Выяснилось, что их предками оказались древние выходцы из Китая. Выводы работы опубликованы в журнале Current Biology.

В ходе работы специалисты секвенировали геном окаменелостей позднего плейстоцена, которых нашли на юге Китая. Анализ показал, что гоминин принадлежал к вымершей материнской линии, чьи потомки в настоящее время живут в Восточной Азии, на полуострове Индокитай и на островах Юго-Восточной Азии. Десятки тысяч лет назад эти люди перемещались из восточного Китая через Японию и Сибирь, затем они переплыли Берингов пролив и стали первыми людьми в Америке.

Также выявилось, что гоминины, жившие на юге Восточной Азии, владели богатым генетическим и морфологическим разнообразием, большим, чем в северной части в ту эпоху. Данные говорят о том, что древние люди, которые впервые прибыли в Восточную Азию, изначально поселились на юге, а потом расселись по северу.

В мае 2022 года ученые из Японии доказали, что рыбоподобное позвоночное существо Palaeospondylus, по всей видимости, было одним из самых ранних предков тетраподов (животных с четырьмя конечностями, включая людей).