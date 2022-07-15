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Россиянка приехала на свидание к мужу в колонию и умерла

Женщина приехала на свидание к мужу в колонию города Шахты и умерла

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Женщина приехала на свидание к мужу в колонию города Шахты Ростовской области и умерла. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По сведениям агентства, супруг 28-летней россиянки отбывал 15-летний срок за насильственные действия сексуального характера.

Ни статья, ни тюремный срок не повлияли на чувства женщины: она ждала его освобождения и старалась не упускать возможности лишний раз увидеть его.

В одно из длительных свиданий у россиянки не выдержало сердце. Ее муж вызвал медиков в их комнату, но те не смогли спасти женщину. По предварительной версии, жительница Ростовской области скончалась от острой сердечной недостаточности. Точную причину смерти озвучат после проведения экспертизы.

Ранее в Бурятии после ночи, проведенной на свидании с осужденным, в исправительной колонии скончалась женщина. Как уточнили в Следственном комитете России, на время трехдневного свидания их разместили в отдельной комнате специального здания.

Спать пара легла лишь под утро, после чего у женщины начались судороги. Она умерла до прихода врача. Повреждений на теле россиянки обнаружено не было.

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Анна Щербакова
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