В Совфеде ответили на слова о поданной на блюде для Путина голове Драги

Сенатор Ковитиди заявила, что наступление масштабного европейского кризиса неминуемо

Наступление масштабного европейского кризиса уже неминуемо. К осени ситуация будет усугубляться не только в Евросоюзе, но и во всем мире. Так на слова главы МИД Италии Луиджи Ди Майо о поданной на блюде для президент России Владимира Путина голове премьер-министра Марио Драги ответила член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, пишет RT.

По словам сенатора, все попытки России предостеречь европейских партнеров от совершения «фатальных политических ошибок» не увенчались успехом. Евросоюз, действуя по чужим правилам, несет убытки. Помимо этого, рейтинги политиков падают. «Миграционный, финансовый, энергетический, экономический, продовольственный кризисы обнаружили множественные нерешенные европейские проблемы, нарочито прикрытые украинским кризисом», — подчеркнула Ковитиди.

Ранее глава МИД Италии выразил опасения в связи с тем, что разногласия в правящей коалиции страны идут на руку российским властям, а возможный распад правительства сделает Европу слабее. Речь о политическом кризисе в Италии, возникшем после того, как премьер-министр страны Марио Драги объявил об уходе в отставку в связи с голосованием в парламенте.