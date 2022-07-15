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В российском лагере 11-летнего воспитанника обстреляли из пейнтбольного ружья

В лагере в Ленобласти 11-летнего воспитанника обстреляли по ногам из пейнтбольного ружья

Фото: Vince Fleming / Unsplash

В лагере «Защитник» на острове Коновец Ленинградской области 11-летнего воспитанника обстреляли по ногам из пейнтбольного ружья. Об этом рассказала мать пострадавшего школьника Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По словам россиянки, работники военно-патриотического лагеря довольно жестко обходились с детьми. Так, подросткам давали позвонить родителям только по воскресеньям.

11-летний мальчик воспользовался этой возможностью: шепотом он попросил мать забрать его домой как можно скорее. Когда ребенок вернулся, на его теле мать заметила огромные синяки.

Женщина повела сына на осмотр к медикам, а после написала заявление в полицию. В свою очередь директор патриотического лагеря предположила, что травмы мальчик мог получить, играя со сверстниками.

Другие родители позже рассказали, что их дети жаловались на пинки, подзатыльники и оскорбления со стороны вожатых лагеря.

Ранее подростки жестоко избили и оттаскали за волосы сверстницу в детском лагере «Уральские зори» в Челябинской области. Мать пострадавшей девочки предположила, что администрация детского лагеря ничего не знала о конфликте. Позже руководство учреждения заявило, что уже определило имена и фамилии участников потасовки.

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Анна Щербакова
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