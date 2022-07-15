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Владельца шахты «Листвяжная» освободили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО владельца шахты «Листвяжная», в которой погиб 51 горняк

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

Владельца шахты «Листвяжная» Михаила Федяева освободили из СИЗО под подписку о невыезде. Об этом в пятницу, 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Федяева, который занимал должность председателя совета директоров «СДС-Уголь», обвиняют по статье 201 («Злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ. 8 июня Заводской районной суда Кемерово продлил ему арест до 14 сентября.

Взрыв метана произошел в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области 25 ноября. В результате погиб 51 человек, в том числе пять спасателей, которые отправились на поиски горняков. По версии следствия, руководство шахты закупало средства безопасности «задним числом», уже после трагической гибели горняков. Таким образом ответственные лица пытались создать подложные доказательства своей невиновности.

Высшее руководство холдинга было в курсе, что при работах в шахте допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности. Технический директор «СДС-Уголь» Антон Якутов был в курсе опасного уровня концентрации метана в «Листвяжной», но проигнорировал этот факт. Якутов, как и гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, сейчас находятся под арестом.

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Елизавета Новикова
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