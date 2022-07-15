Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В Windows 11 появилась раритетная функция

TechRadar: в Windows 11 появилась возможность копирования музыки с CD-дисков

Фото: Windows / Unsplash

Microsoft добавила возможность переноса музыкальных треков с CD в память компьютера в обновлении Windows 11. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты обратили внимание, что соответствующая возможность появилась в обновлении встроенного проигрывателя Windows Media Player. Опция позволяет пользователям копировать музыку с компакт-дисков в память компьютера и воспроизводить ее через плеер.

По словам авторов, новая версия Windows Media Player по функционалу стала ближе к ранним версиям программы, в которой была доступна раритетная опция. В сборке Windows 11 25158 возможно копировать музыку с компакт-дисков и сохранять данные в формате MP3, AAC, FLAC и ALAC с выбором битрейта.

Авторы издания отметили, что новая функция может пригодиться опытным пользователям ПК. В последние годы юзеры стали все реже слушать композиции с CD-дисков из-за появления компьютеров без дисковода и распространения музыкальных стриминговых сервисов.

Microsoft объявила о закрытии Internet Explorer 15 июня. При этом поддержание работоспособности Internet Explorer планируется на основе Edge вплоть до 2029 года, а возможно, и дольше.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
Россиянам назвали сопровождающиеся сухостью локтей и коленей болезни
В элитном районе самого дорогого города США подорожала аренда квартир
В Windows 11 появилась раритетная функция
Роспотребнадзор оценил ситуацию с COVID-19 в России
ФРГ призвала использовать альтернативные маршруты экспорта украинского зерна
Россиянка разозлилась на мать с деменцией и случайно забила ее до смерти
Назван размер скидки при продаже «вторички» в условиях низкого спроса в Москве
Дикие слоны убили пять человек
Юрий Борисов встретился с руководством «Роскосмоса»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.