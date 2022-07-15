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Седая невеста показала свадебный образ и прославилась в сети

Невеста Кадея Джексон Бейкер прославилась в сети благодаря седым волосам

Фото: @mua_ttt_tia / TikTok

Визажист Тиа Кодрингтон из США показала свадебный образ невесты Кадеи Джексон Бейкер и прославила ее в сети. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте мастера.

В начале видео 38-летняя Бейкер предстала без косметики, а ее седые волосы были уложены волнами и убраны от лица с помощью заколок. Затем она позировала перед камерой после нанесения макияжа в коричневой гамме. При этом ее прическа и цвет волос не изменились.

Видео стало вирусным, набрав более 1,4 миллиона просмотров. В свою очередь, визажист выразила восхищений своей клиенткой. «У нее была возможность изменить цвет волос или как-то по-другому выглядеть в день свадьбы, но она предпочла быть самой собой. Это потрясающе», — рассказала Кодрингтон в интервью Good Morning America.

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В то же время сама Бейкер призналась, что была удивлена повышенным вниманием к своей персоне. «Не ожидала, что получу столько откликов. Даже не думала, что это так важно, что я принимаю свои натуральные волосы», — отметила она, объяснив, что начала седеть в возрасте 16 лет.

В апреле девушка с обильной растительностью на теле рассказала о жизни с редким заболеванием и прославилась в сети. Так, 18-летняя блогерша Ариана призналась, что с детства страдает от синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает ожирение, акне, повышает риск развития диабета, а также провоцирует гирсутизм — избыточный рост волос.

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Алина Гостева
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