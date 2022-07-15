Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Перчатка с присосками помогла удержать предметы под водой

NewScientist: в VT создали перчатку с присосками для удерживания предметов под водой

Фото: Alex Parrish / Virginia Tech

Инженеры Технологического института Вирджинии (VT) спроектировали перчатку, которая помогает работать с предметами под водой. Об этом сообщает издание NewScientist.

Ученые заявили, что «подсмотрели» указанную конструкцию у осьминогов. Подводные животные могут захватывать и удерживать различные скользкие предметы, оперируя конечностями, которые имеют около двух тысяч присосок. Специалисты воссоздали присоски и оснастили их микролидарами.

Так, на каждом кончике пальца расположена присоска с лидаром, который анализирует расстояние до цели. Когда человек сжимает кисть и касается пальцами предмета, присоски с гибкими мембранами на концах прилипают к объекту. Это позволяет удерживать предмет определенное количество времени — в момент, когда хватка ослабляется, присоски отлипают.

В ходе испытаний с помощью перчатки удалось поднять под водой разнообразные предметы, в том числе металлические игрушки, тонкий гидрогелевый шарик и изогнутую часть ложки. Изобретение не показало эффективность только в случае с предметами, имеющими пористую текстуру — тогда присоскам было не за что ухватиться. По словам ученых, благодаря данным перчаткам робот или человек-оператор смогут поднимать объекты, манипулировать ими и отпускать их по своему желанию.

В конце 2021 года ученые из Шанхайского университета создали манипулятор, конструкция которого напоминает конечности осьминога. Роборука оказалась способна поднимать и перемещать хрупкие предметы, не нанося им вреда.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Киев сообщил о получении первой партии американских РСЗО M270
ФРГ призвала использовать альтернативные маршруты экспорта украинского зерна
В Ростовской области расстреляли семью из пяти человек
Россиянка разозлилась на мать с деменцией и случайно забила ее до смерти
Назван размер скидки при продаже «вторички» в условиях низкого спроса в Москве
Дикие слоны убили пять человек
Юрий Борисов встретился с руководством «Роскосмоса»
Составлен рейтинг стран по сделкам с недвижимостью в Москве
После расстрела семьи в Новошахтинске возбудили уголовное дело
Педиатр напомнила о способах заражения детей вшами и перечислила методы лечения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.