Перчатка с присосками помогла удержать предметы под водой

NewScientist: в VT создали перчатку с присосками для удерживания предметов под водой

Инженеры Технологического института Вирджинии (VT) спроектировали перчатку, которая помогает работать с предметами под водой. Об этом сообщает издание NewScientist.

Ученые заявили, что «подсмотрели» указанную конструкцию у осьминогов. Подводные животные могут захватывать и удерживать различные скользкие предметы, оперируя конечностями, которые имеют около двух тысяч присосок. Специалисты воссоздали присоски и оснастили их микролидарами.

Так, на каждом кончике пальца расположена присоска с лидаром, который анализирует расстояние до цели. Когда человек сжимает кисть и касается пальцами предмета, присоски с гибкими мембранами на концах прилипают к объекту. Это позволяет удерживать предмет определенное количество времени — в момент, когда хватка ослабляется, присоски отлипают.

В ходе испытаний с помощью перчатки удалось поднять под водой разнообразные предметы, в том числе металлические игрушки, тонкий гидрогелевый шарик и изогнутую часть ложки. Изобретение не показало эффективность только в случае с предметами, имеющими пористую текстуру — тогда присоскам было не за что ухватиться. По словам ученых, благодаря данным перчаткам робот или человек-оператор смогут поднимать объекты, манипулировать ими и отпускать их по своему желанию.

В конце 2021 года ученые из Шанхайского университета создали манипулятор, конструкция которого напоминает конечности осьминога. Роборука оказалась способна поднимать и перемещать хрупкие предметы, не нанося им вреда.