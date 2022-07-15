Ослабление антироссийских санкций США объяснили

Политолог Дудаков объяснил послабление антироссийских санкций США проблемами в экономике

США ослабили антироссийские санкции, чтобы минимизировать ущерб, который ограничительные меры наносят самому Вашингтону. Так решение американского Министерства финансов объяснил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, американист Малек Дудаков. Он рассказал, ждать ли новых смягчений санкционного режима.

«Вполне возможно, что эти послабления были сделаны в контексте переговоров в Стамбуле по поставкам украинского зерна на рынки. Но мы понимаем реальные причины, связанные с продовольственным кризисом, в том числе и взлетом инфляции в самих западных странах, и с тем, что власти стран Запада стараются более прагматично подходить к вопросу противостояния с Россией. Сначала они напропалую вводили санкции вообще на все, но теперь пришло понимание, что это бьет по их собственным экономикам, поэтому в каких-то частных случаях они готовы идти на послабления», — сказал он.

Смягчения антироссийских санкций коснулись удобрений, продовольствия, посевных материалов, лекарств и медицинского оборудования. Также из-под ограничительных мер вывели дочернюю компанию «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известную как Gazprom Germania GmbH). Вновь разрешены сделки и с казахстанской «дочкой» «Альфа-банка».

«Расценивать это как жест доброй воли я бы не стал. Идти на серьезные уступки на Западе не хотят и не будут. Но в частных случаях, где это касается жизнеспособности собственных экономик, они готовы отступать от собственных санкций и отменять их просто из-за того, что им надо реагировать на недовольство избирателя», — считает Дудаков.

Это прагматичное решение, которое показывает, что санкции бьют болезненно по экономикам западных стран, поэтому их можно корректировать и подстраивать, чтобы не вызвать серьезного экономического коллапса в ближайшей перспективе Малек Дудаков политолог, американист

Новые послабления

При этом не исключены новые отступления от ограничительных мер, считает Дудаков. Однако они будут точечными, а не массовыми.

«Мы знаем еще дополнительные направления, по которым Запад зависим от России, например поставки урана или титана. Я допускаю, что здесь могут быть частные моменты, но не будет серьезного послабления в ближайшее время, как минимум до окончания украинского кризиса», — заключил политолог.

Ранее Соединенные Штаты уже вводили послабления по санкциям против Москвы. 29 июня Минфин США разрешил операции, которые связаны с поставками, экспортом или реэкспортом товаров, технологий или услуг для обеспечения безопасности гражданской авиации.

2 июня ведомство вывело из-под ограничений трансакции, связанные с выплатами пенсий американцам.