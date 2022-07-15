Красноярцы начали находить перламутровые раковины с жемчужинами в Енисее

В Красноярске из-за обмеления Енисея горожане вылавливают из реки перламутровые раковины

Жители Красноярска из-за обмеления Енисея стали вылавливать из реки большие перламутровые раковины. Об этом сообщил Telegram-канал «Бал дебютанток», освещающий события города.

Как рассказала на видео местная жительница, во время прогулок по Абаканской протоке на сапе она находит огромные пустые раковины. Так, в одной из них девушка обнаружила крошечную жемчужину, которая прилипла к стенке одной из створок.

По мнению ученых, моллюски перловицы, некоторые из которых достигают размеров до 20 сантиметров в длину, появились в Енисее давно, так как являются холоднокровными животными. Жители рек начинают расти в длину из-за повышения температуры воды (тепловое загрязнение из-за сброса воды с ТЭЦ-2, а также отходы с микрорайонов Белые Росы и Пашенный) и увеличения кормовой базы (водоросли и прочая органика).

9 июня в Красноярском крае открылась пассажирская навигация по Енисею на север. Отмечается, что в летнем сезоне, который продлится до октября, запланированы 20 рейсов — теплоходы будут курсировать между Красноярском и Дудинкой. Стоимость путешествия зависит от класса каюты, например, на нижней палубе — от 12,9 тысячи рублей, на средней — до 25,5 тысячи рублей.